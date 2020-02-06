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Василиса Володина назвала принца Гарри «заложником без своей воли»

Как считает астролог, все поступки член королевской семьи совершает под гипнозом.

Василиса Володина назвала принца Гарри «заложником без своей воли»
Володина считает, что принцу Гарри следовала обратиться к астрологу/http://globallookpress.com/

Астролог Василиса Володина дала оценку поступкам принца Гарри. Как известно, член королевской семьи Великобритании отказался от всех полагающихся привилегий. Он отрекся от титула и уехал со своей женой Меган Маркл из Великобритании в Канаду.

Как считает Василиса Володина, принц Гарри словно находится под гипнозом. «Он заложник без своей воли», — заявила она.

Как добавила Володина, отношения Меган Маркл и принца Гарри ей напоминают сказку про принцессу, которая пренебрегала принцем и целовалась со свинопасом. Как она сказала, венценосная дурочка в итоге осталась ни с чем. Володина уверена, что жизнь в отличие от сказки намного суровее. По ее мнению, одним принцем на земле стало меньше после необдуманного поступка Гарри.

Как считает Володина, уже в феврале супруг Маркл пожалеет о своем поступке. Она думает, что принцу стоило для начала просить совета астролога, а только потом уже принимать решения.

Володина думает, что еще с весны 2019 года Гарри стал принимать ошибочные решения. Сейчас же просто наступил итог череды неправильных поступков, которые совершал все это время принц, сообщает «Комсомольская правда».

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Василиса ВолодинаВеликобританияМеган МарклНовости googleПринц Гарри
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Василиса Володина назвала принца Гарри «заложником без своей воли»
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