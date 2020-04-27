«Нужно сидеть дома, очнуться, остановиться»: Стас Михайлов рассказал о перенесенном коронавирусе

Артист заявил, что уже переболел CoViD-19, но не все осознают опасность болезни.

Хотя эпидемия коронавируса в России в данный момент даже не думает стихать, некоторые уже устали от самоизоляции и не хотят больше сидеть дома. А вот артист Стас Михайлов уже переболел CoViD-19, к счастью, без осложнений. Певец рассказал журналистам портала Teleprogramma.pro о том, каково ему пришлось во время лечения.

По словам артиста, люди сейчас относятся к эпидемии безответственно. Михайлов заметил, что все предупреждения о важности мытья рук и о самоизоляции максимально верные, вот только не все относятся к этим указаниям с должным вниманием.

«Если ты не думаешь о себе, то ты обязан подумать о людях, которые у тебя дома, о родителях», — заметил певец.

Артист даже не представляет, где он мог подцепить заразу. Это и немудрено, график гастролей у Михайлова насыщенный.

«Чтобы потом не задавать таких вопросов, нужно сидеть дома. Надо очнуться, остановиться и понять, почему так происходит, перестать ставить во главу угла чувство эгоизма», — заявил артист.

Исполнитель отметил, что он сразу понял, что подцепил не простую простуду, а именно коронавирус. Симптомы полностью совпали, температура — это для артиста дело привычное, а вот потеря обоняния — уже довольно редкий момент. По словам исполнителя, главное вовремя обратиться к врачам.