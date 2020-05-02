Жанна Бадоева побывала в Италии во время карантина

Жанна Бадоева побывала в Италии в пик короновируса. Популярная телеведущая сделала новую серия для своей программы «Жизнь других». Звезда рассказала, как живут итальянцы в период пандемии. Бадоева не испугалась в опасный период отправиться в Европу для съемок новой серии, которая должна в скором времени выйти на Первом канале.

«Доброе утро! Всем хорошего дня! P.S.: Это фото сделано в последний день съемок «Жизнь других». Италия CоViD-19!После шести дней постоянных съёмок , переездов, недосыпов мы закончили! Завтра вы увидите все, что мы сделали», — написала Жанна в социальной сети.

Подписчики Жанны оценили актуальность новой серии и поблагодарили телеведущую и всю съемочную группу за проделанную работу.

«С нетерпением ждём выпуск», «Вы супер-герои нашего времени», «Будьте здоровы и творческих удач», — написали поклонники.

Напомним, Жанна Бадоева получила большую популярность во время телевизионного шоу «Орел и Решка». После проекта ведущая получила приглашение о работе на Первом канале. Теперь Жанна ведет свою программу о путешествиях «Жизнь других» и пишет звездную колонку на портале Teleprogramma.pro.