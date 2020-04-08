«О, Рыбкина, привет!»: Рина Гришина — о поклонниках, съемках и медицинских масках

Актриса рассказала, где снимали пятый сезон «Полицейского с Рублевки» и что лично ей дало участие в сериале.

«О, Рыбкина, привет!» — именно так к ней обращаются на улицах, когда узнают. Рина Гришина не поправляет и не обижается.

Со своим персонажем из «Полицейского с Рублевки» за несколько лет съемок она уже сроднилась. Да и с сериалом тоже. Признается, что работа в проекте подарила узнаваемость и любовь зрителей. И какая на самом деле разница как к тебе обращаются…

О съемках в популярном сериале, детских воспоминаниях о Черном море и бизнесе на медицинских масках актриса рассказала в интервью порталу Teleprogramma.pro.

О новом сезоне «Полицейского с Рублевки»

— Новый сезон «Полицейского с Рублевки», который 6 апреля стартовал на ТНТ, будет принципиально отличаться от предыдущих?

— В новых сериях Илья Куликов решил высветить комедийную часть, которую зрители так полюбили. Будет больше смешных и нелепых ситуаций. Из-за этого меняются истории всех-всех-всех персонажей. Романтическая линия отходит на второй план.

В техническом отношении изменился хронометраж. Теперь наши серии — по 20 минут, почти в два раза короче, чем раньше. Эпизоды стали более емкими и динамичными, зрителю проще и удобнее смотреть сериал.

— Как думаете, почему сериал «Полицейский с Рублевки» стал таким популярным?

— Это настоящий народный сериал. Одна из самых крутых фишек Ильи Куликова (шоураннера «Полицейского с Рублевки») в том, что он создает уникальных героев — они одновременно и особенные, и понятные аудитории. Юмор не заумный и надменный, а простой, открытый и ясный. Получается очень правдиво, потому и смотрят. Зрители любят расслабиться и посмеяться, отдохнуть. Включая наш сериал, они знают, что получат это.

Почти все объекты, где снимали сериал, были настоящими

— Расскажите, где проходили съемки, по сколько часов приходилось бывать на площадке?

— Смены были обычными, по 12 часов, переработок не было, мы все успевали снимать в срок. Технически все было организовано безупречно. Что касается локаций, то они были разными.

Наш с оперативниками рабочий кабинет — это павильон. А полицейскую академию снимали в одном из спортивных объектов. Магазины и улицы отсняты в городской среде. Почти все было настоящим.

— Проект изменил ваше отношение к себе?

— Конечно, еще как. Я безумно благодарна Илье Куликову за этот сериал и эту роль. «Полицейский с Рублевки» – гигантский толчок в моей карьере, он подарил мне узнаваемость и любовь зрителей: охранники, таксисты, полицейские — это все мои друзья.

«О, Рыбкина, привет!». До этого сериала, и Саша Петров, и Сергей Бурунов, и Рома Попов, и Соня Каштанова, и Таня Бубенкова не были так популярны. Для всех нас это судьбоносный проект.

О медицинских масках

— В гардеробе имеется дизайнерская маска? Что думаете о модном веянии?

— Дизайнеры — молодцы, что не сидят дома просто так, а придумывают интересные ходы, и как заработать на этом. Это нормальный бизнес-процесс. Даже я, будучи не дизайнером, подумала о том, что на этом можно хорошо заработать. Но лично я покупать такие маски не буду. Это странновато.

— Готовы отправиться на отдых на российские курорты? Куда бы поехали?

— Сейчас нет смысла говорить об этом. Когда ситуация нормализуется, подумаю.

— Когда в последний раз отдыхали на российском море?

— Я все детство провела на Черном море. Каждый год с мая по сентябрь мы ездили к бабушке с дедушкой в Крым, в поселок Приморский под Феодосией. Пока мне не исполнилось 12. Воспоминания о том периоде неимоверно счастливые. Потом как-то перестали туда ездить, но я снималась на юге — в Геленджике, Туапсе, Краснодаре. Так что не так давно была на российском море, но по работе. А для отдыха я выбираю новые места и страны. Когда появляется время, стараюсь совместить приятное с полезным: изучить незнакомую культуру, погулять, получить яркие впечатления. Отдохнуть, полноценно переключившись.

— Что смотрели в последнее время?

— Из зарубежных понравился сериал Unbelievable от Netflix. Еще решила пересмотреть, а точнее досмотреть первый сезон True Detective. Из российских — начала смотреть новый сериал про чиновника — «Последний министр» Романа Волобуева — он тоже достоин внимания.