Актриса «Полицейского с Рублевки» Рина Гришина боится стать заложницей одной роли

Проснувшаяся знаменитой после сразу нескольких ролей в сериалах артистка активно общается с поклонниками и открыта новым амплуа.

Звезда «Полицейского с Рублевки» Рина Гришина боится стать заложницей одной роли. Об этом сама актриса рассказала в интервью журналистам Teleprogramma.pro. Гришина поведала, что прибытие популярности она почувствовала после того, как увеличился приток подписчиков в Instagram. В какой-то момент девушке даже пришлось отключить уведомления, потому что телефон звенел очень активно.

Гришина призналась – она с радостью общается со своими поклонниками. Отдельно она благодарна людям за то, что те узнают ее на улицах, но деликатно не называют фамилией героини – капитан Рыбкина. Кроме того, наблюдающие за ее творчеством люди достаточно сдержанно ведут себя и в социальных сетях.

«Иногда залетают странные ребятки, но их минимум», — подчеркнула она.

Гришина также подметила – уже сейчас, несмотря на ее молодость, в послужном списке большое количество ролей. Обусловлено это тем, что сниматься она начала с 13 лет. Любимой ролью всегда называет ту, которая была последней. Однако, как и у любого практически актера у Рины есть страх – она не хотела бы стать заложницей одной роли.

«Я всеми силами пытаюсь избежать каких-либо амплуа, поэтому стараюсь делать своих героинь очень разными и думаю, у меня получается», — резюмировала она, пишет Teleprogramma.pro.