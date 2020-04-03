«Полицейский с Рублевки» теперь педагог: новый сезон стартует 6 апреля

Герой Сергея Бурунова будет взращивать новые кадры для службы в МВД.

В понедельник, 6 апреля, на канале ТНТ стартует новый сезон популярного сериала «Полицейский с Рублевки». Сергей Бурунов возвращается, чтобы подарить зрителям новую порцию юмора.

Новые серии расскажут нам об Академии полиции Российской Федерации, которая открылась в Барвихе. Легендарный полковник Владимир Яковлев займется подготовкой молодых кадров стражей порядка. Несмотря на нервный тик, дергающийся глаз, смех и плач без причины, доблестный полицейский сделает все, чтобы оправдать возложенное на него доверие. Ведь это дело может принести ему долгожданные погоны генерала.

Вместе с Яковлевым воспитанием студентов займутся сотрудники ОВД «Барвиха Северное» Игорь Мухич, Алиса Рыбкина и трио Елисеев, Савельев, Котельников. Помогать этой честной компании копов будет обворожительная Кристина в исполнении Софьи Каштановой.

Создатели сериала отмечают, что в новом сезоне Гриша Измайлов уволился из МВД, женился и уехал в романтическое путешествие по миру. Поэтому «вывозить» шоу будет именно Володя Яковлев.

Смотрите новые серии «Полицейского с Рублевки» с 6 апреля в 20:00 на канале ТНТ.