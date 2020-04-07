«Какие-то смелые стали!»: Марк Рудинштейн оценил российские сериалы

Знаменитый актер, кинопродюсер и создатель российского кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн, по собственному признанию, успевает смотреть все отечественные фильмы, которые появляются в стране. Кроме того, у легенды кинематографа находится время и на просмотр сериалов. В настоящее время он следит за развитием событий в картине «Последний министр». Недавняя премьера на ТНТ, триллер «Колл-центр», по замечанию Рудинштейна, сначала вообще не понравилась, но затянула — в итоге досмотрел до конца. И признался порталу Teleprogramma.pro:

«Вообще эти современные сериалы интереснее, чем полнометражные фильмы. Они какие-то смелые стали! Или я просто постарел… Я воспитывался в Советском Союзе, и теперь у меня возникают при просмотре мысли: как так можно?» — оценил современные проекты Рудинштейн.

Рудинштейн ранее поделился размышлениями о коронавирусе. Он уверен, что в истории с этой высокозаразной инфекцией есть какая-то тайна, и готов снять фильм-расследование на эту тему.