«Самоизоляция – шанс побыть собой»
Анастасия Волочкова
Звездный гость
«В Бразилии мужчины увеличивают себе ягодицы и грудные мышцы»
Жанна Бадоева

«Какие-то смелые стали!»: Марк Рудинштейн оценил российские сериалы

Легендарный советский кинопродюсер высказался о качестве современных многосерийных фильмов.

«Какие-то смелые стали!»: Марк Рудинштейн оценил российские сериалы
Продюсер Марк Рудинштейн. Фото: ЭГ/кудрявов Борис

Знаменитый актер, кинопродюсер и создатель российского кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн, по собственному признанию, успевает смотреть все отечественные фильмы, которые появляются в стране. Кроме того, у легенды кинематографа находится время и на просмотр сериалов. В настоящее время он следит за развитием событий в картине «Последний министр». Недавняя премьера на ТНТ, триллер «Колл-центр», по замечанию Рудинштейна, сначала вообще не понравилась, но затянула — в итоге досмотрел до конца. И признался порталу Teleprogramma.pro:

«Вообще эти современные сериалы интереснее, чем полнометражные фильмы. Они какие-то смелые стали! Или я просто постарел… Я воспитывался в Советском Союзе, и теперь у меня возникают при просмотре мысли: как так можно?» — оценил современные проекты Рудинштейн.

Рудинштейн ранее поделился размышлениями о коронавирусе. Он уверен, что в истории с этой высокозаразной инфекцией есть какая-то тайна, и готов снять фильм-расследование на эту тему.

Тэги

Марк РудинштейнНовости googleНовости киноновости сериаловСериал "Колл-центр"Сериал "Последний министр"
Loading...