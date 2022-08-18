«Эмин, спасибо за столик»: Бузова в костюме в пижамном стиле и с сумкой Bottega Veneta отправилась в ресторан

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она покинула шоу «Дом-2», которое сделало ее знаменитой. Но теперь артистка ведет новые проекты и часто устраивает концерты.

После развода с Дмитрием Тарасовым ее карьера пошла в гору. И хоть теперь она богатая, звезда продолжает много работать.