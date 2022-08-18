«Эмин, спасибо за столик»: Бузова в костюме в пижамном стиле и с сумкой Bottega Veneta отправилась в ресторан

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она покинула шоу «Дом-2», которое сделало ее знаменитой. Но теперь артистка ведет новые проекты и часто устраивает концерты.
После развода с Дмитрием Тарасовым ее карьера пошла в гору. И хоть теперь она богатая, звезда продолжает много работать.
Недавно Ольга решила устроить себе мини-отпуск. Она провела время в Сочи. Обычно телеведущая показывает буквально каждый свой шаг, но на этот раз она несколько дней не входила на связь. Артистка была в горах и решила не делится своими эмоциями. А вот в Москве Бузова сразу оказалась на вечеринке и повеселилась с подругами.
17 августа она решила устроить себе день СПА. С утра артистка отправилась в салоны красоты. В лифте она покрасовалась в ультрамариновом костюме с принтом. Наряд в пижамном стиле подчеркнул ее стройность. Она дополнила лук белыми мюлями и лимонной сумкой Bottega Veneta. Ольга собрала волосы в пучок и украсила прическу ободком с жемчугом.
Примечательно, что вечером она отправилась в ресторан Peach, владельцем которого является Эмин Агаларов. Артистка предпочла позвать с собой подругу. Они заказали изысканные блюда, которые красиво подают на стол.
«Если я приезжаю второй раз, значит, что мне очень понравилось. Эмин, спасибо большое за шикарный столик! Какая красивая подача! Мне очень нравится этот тартар с лососем и дорадо», – похвасталась она.