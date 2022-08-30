Дедушка счастлив: дочка Пригожина засняла новорожденного малыша в бодике на руках у продюсера

Иосиф Пригожин уже давно стал частью отечественного шоу-бизнеса. Он является продюсером Валерии, а также ее мужем. Супруги вместе уже много лет, но общих детей у него нет. Однако Иосиф с теплотой относится к наследникам жены от прошлых отношений. Артистка также поддерживает дружбу с его детьми от прошлых браков.
Примечательно, что у Валерии в прошлом году родилась внучка Селин. Это стало радостным событием для певицы. А в этом году Пригожин стал дедушкой. Его старшая дочка Даная весной вышла замуж, а в августе она родила первенца – сына Даниэля. Малыш родился здоровым. Уже спустя пару дней молодую маму с крохой выписали из роддома.
Однако не все знают, что дочь Пригожина на самом деле носила под сердцем близнецов. Второй плод не выжил. Об этом рассказала бывшая жена Иосифа Елена.
Так как Иосиф находился за границей, по словам его наследницы, он не смог сразу приехать к ней. Но на днях продюсер познакомился с внуком. Он не скрывает своей радости. А 30 августа Даная поделилась новыми кадрами с крохой. Она засняла малыша в бодике. Также на руках мальчика подержал Пригожин. Лицо Даниэля пара пока скрывает.
«Время остановись. Нам две недели. Внук с дедушкой», – написала Даная.
Иосиф Пригожин с внуком. Фото: соцсети
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Иосиф даже помолодел. Другие были рады, что у продюсера наладились отношения с дочкой, так как долгое время между ними был конфликт.