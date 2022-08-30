Дедушка счастлив: дочка Пригожина засняла новорожденного малыша в бодике на руках у продюсера

Примечательно, что у Валерии в прошлом году родилась внучка Селин. Это стало радостным событием для певицы. А в этом году Пригожин стал дедушкой. Его старшая дочка Даная весной вышла замуж, а в августе она родила первенца – сына Даниэля. Малыш родился здоровым. Уже спустя пару дней молодую маму с крохой выписали из роддома.

Однако не все знают, что дочь Пригожина на самом деле носила под сердцем близнецов. Второй плод не выжил. Об этом рассказала бывшая жена Иосифа Елена.