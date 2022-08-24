«Самое большое счастье»: дочка Пригожина поделилась кадрами с выписки из роддома с новорожденным малышом

Иосиф Пригожин является известным продюсером. Он уже много лет счастлив в браке с певицей Валерией. Примечательно, что общих детей у них нет, но у каждого супруга есть наследники от прошлых отношений. Артистка стала бабушкой больше года назад. У нее родилась внучка Селин. А недавно и Иосиф стал дедушкой.
От первого брака у продюсера есть дочка Даная Пригожина. В этом году она сыграла свадьбу со своим возлюбленным. Позже стало известно, что наследница Иосифа тогда уже была беременна. Однако она заверила, что планировала детей, просто беременность настала так быстро, что она не ожидала. И недавно в столичном роддоме она родила первенца — сына Даниэля.
Теперь Даная с новорожденным малышом находится дома. Она поделилась кадрами с выписки и призналась, что родственников не было во время радостного события, так как выписали ее внезапно. Более того, муж принимал участие в родах.
«Нам уже неделька. Ты наше самое большое счастье. Роды прошли без осложнений, все прошло хорошо, роды были во вторник, в четверг нас уже выписали домой.
Муж был на родах, это его было решение, я поначалу была против. Но, как оказалось позже, зря. Его поддержка чувствовалась, и все прошло намного легче.
Выписка была очень спонтанна, поэтому не все смогли приехать. Да я бы не стала звать, потому что была сильно вымотана, все-таки я ни часа спать в больницах не могу. Ну а корреспонденты ждали с самого утра.
Мы дома, уже неделю, растем не по дням, а по часам. Время летит, конечно», — поделилась она.
Даная Пригожина с мужем и сыном. Фото: соцсети звезды