«Самое большое счастье»: дочка Пригожина поделилась кадрами с выписки из роддома с новорожденным малышом

Теперь Даная с новорожденным малышом находится дома. Она поделилась кадрами с выписки и призналась, что родственников не было во время радостного события, так как выписали ее внезапно. Более того, муж принимал участие в родах.

«Нам уже неделька. Ты наше самое большое счастье. Роды прошли без осложнений, все прошло хорошо, роды были во вторник, в четверг нас уже выписали домой.

Муж был на родах, это его было решение, я поначалу была против. Но, как оказалось позже, зря. Его поддержка чувствовалась, и все прошло намного легче.

Выписка была очень спонтанна, поэтому не все смогли приехать. Да я бы не стала звать, потому что была сильно вымотана, все-таки я ни часа спать в больницах не могу. Ну а корреспонденты ждали с самого утра.

Мы дома, уже неделю, растем не по дням, а по часам. Время летит, конечно», — поделилась она.