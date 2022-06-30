Завтрак на террасе: Бородина в алом костюме с шортами-бермудами предстала с дочками в Стамбуле

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих в России. Она ведет шоу «Дом-2» с момента его основания. Ксения зарабатывает на рекламе в соцсетях.

Она заработала целое состояние, поэтому в этом году купила недвижимость в Москве и Дубае. Также телеведущая покупает себе брендовые наряды и часто путешествует.