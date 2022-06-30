Завтрак на террасе: Бородина в алом костюме с шортами-бермудами предстала с дочками в Стамбуле

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих в России. Она ведет шоу «Дом-2» с момента его основания. Ксения зарабатывает на рекламе в соцсетях.
Она заработала целое состояние, поэтому в этом году купила недвижимость в Москве и Дубае. Также телеведущая покупает себе брендовые наряды и часто путешествует.
Теперь Бородина устроила себе очередной отпуск. У ее старшей дочки Маруси начались каникулы. Телеведущая решила на целый месяц покинуть родину.
Она отдыхает в Стамбуле. Ксения утром 30 июня проснулась в отеле в центре города. Для нее завтрак накрыли на террасе, где развлечением стала подкормка чаек, которые выхватывали еду из рук.
Телеведущая предстала в алом костюме с шортами-бермудами. За ней наблюдали дочки. Она не скрывала радости.
Потом Ксения повела наследниц гулять. Они посетили дворец, где жил Султан Сулейман. Сама телеведущая не скрывает, что является большой поклонницей турецких сериалов. Многие поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина.
«Как красиво», «У вас всегда шикарный отдых», «Это так круто», — стали писать подписчики. К слову, потом они отправятся в Бодрум, где звезда сняла виллу.
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