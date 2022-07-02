Без макияжа и с патчами: Бородина в белоснежном костюме с шортами-бермудами щегольнула в Бодруме

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что именно шоу «Дом-2» сделало ее знаменитой.

Теперь Ксения получает большие гонорары за рекламу в соцсетях. Она привыкла жить на широкую ногу, поэтому тратит деньги на люксовые наряды. Звезда после развода также стала больше путешествовать.