Без макияжа и с патчами: Бородина в белоснежном костюме с шортами-бермудами щегольнула в Бодруме

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что именно шоу «Дом-2» сделало ее знаменитой.
Теперь Ксения получает большие гонорары за рекламу в соцсетях. Она привыкла жить на широкую ногу, поэтому тратит деньги на люксовые наряды. Звезда после развода также стала больше путешествовать.
Примечательно, что на днях Бородина приехала с дочками в Турцию. Она провела несколько дней в Стамбуле, где посетила дворец Султана Сулеймана.
А теперь телеведущая оказалась в Бодруме, где сняла роскошную виллу. Утром она покрасовалась без макияжа и с патчами под глазами. Ксения облачилась в белый костюм с шортами-бермудами. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.
Звезда поддержала тренд на комплекты с шортами. Она отправилась на пляж. Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие осыпали ее комплиментами. После развода она успела постройнеть.
«Ну что за красотка», «Классный образ», «Вот это барышня», «Какая вы стройняшка», «Словно уже год на отдыхе, загар, ни капли усталости», — прокомментировали кадры подписчики. Многие признались, что уже сбились со чета, сколько раз она была в отпуске за последние шесть месяцев.
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