Бородина в костюме в бельевом стиле отметилась на съемках нового шоу с Картунковой и Скулкиной

Ксения Бородина уже больше 18 лет работает на телевидении. Она не скрывает, что славу ей принес проект «Дом-2». И хоть участники шоу часто оказывались в центре скандалов, она всегда защищала проект.

Примечательно, что после развода с Курбаном Омаровым звезда стала чаще появляться на разных передачах.