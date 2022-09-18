Бородина в костюме в бельевом стиле отметилась на съемках нового шоу с Картунковой и Скулкиной

Ксения Бородина уже больше 18 лет работает на телевидении. Она не скрывает, что славу ей принес проект «Дом-2». И хоть участники шоу часто оказывались в центре скандалов, она всегда защищала проект.
Примечательно, что после развода с Курбаном Омаровым звезда стала чаще появляться на разных передачах.
Недавно Бородина устроила себе очередной отпуск. Если летом она отдыхала с дочками в Турции, то теперь отправилась с подругами в Европу. Телеведущая посетила Польшу и Францию. А на днях она провела время в испанских городах.
Ксения устраивала шопинг, пополняя гардероб обновками. Оказалось, что скоро она предстанет в новом шоу, в котором будут обсуждать насущные проблемы и отношения.
В соцсети Бородина выложила кадры, на которых предстала с Екатериной Скулкиной и Ольгой Картунковой. Телеведущая была в черном брючном костюме с принтом. Жакет на запах подчеркнул ее талию. Наряд в бельевом стиле дополняли лодочки. Скулина позировала в платье-халате, а вот Куртункова в необычном комбинезоне.
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Ксения Бородина, Екатерина Скулкина, Ольга Картункова. Фото: соцсети
Поклонники пришли в восторг от такой новости. Многие отметили, что теперь будут ждать премьеру. К слову, Бородиной не раз советовали запустить передачу, где она давала бы советы тем, у кого появились проблемы в отношениях.