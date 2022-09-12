Модные брюки карго и куртка «бомж-стайл»: Бородина в косухе и без макияжа устроила шопинг за границей

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих в стране. Она предпочитает не только сниматься в «Доме-2», но и появляться на премиях. Хотя до развода с Курбаном Омаровым телеведущая реже выходила в свет. Теперь она часто путешествует и любит покупать дорогостоящие наряды.
Минувшим летом Ксения только с дочками Теоной и Марусей дважды ездила в Турцию. Также ранее она посетила отдельно Стамбул, отдыхала в Италии. И накануне звезда телестройки решила снова покинуть Россию. Она призналась, что полет был долгим, так как была пересадка. Пока Бородина утаивает название страны, где находится.
На этот раз Бородина проводит время с подругой. Она предстала в косухе и черном спортивном костюме. Телеведущая была без макияжа, а волосы спрятала под кепкой. Она пожаловалась, что столкнулась с трудностями. Ксения не могла вызвать такси Uber. Несколько раз водители отменяли поездку.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Но телеведущая добралась до магазинов. Она устроила шопинг. Для начала Бородина примерила черные брюки карго и джинсы карго цвета хаки.
«Обожаю эти штаны! Они мне нравятся — клевые! Очень модные сейчас джинсы карго, но не конкретно эта модель. Просто ужас, на сколько не мое! Снимите это немедленно! Когда нет магазинов в Москве и ты не тратишь, а тут опять шопоголизм», — поделилась она.
«Еще я купила клевую куртку Zara. Такой бомжик-стайл. Такая телогрейка, хотя не могу сказать, что она очень теплая, но прикольная.
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Также Ксения показала футболки и блузки. Серая стеганая куртка на осень ей особенно сильно приглянулась. А уже в номере отеля телеведущая примерила туфли Forever Queen. Она призналась, что хочет такую пару обуви в пудровом цвета. А эти черные лодочки Бородина примерила с мини-юбкой, которую одолжила у подруги. Она призналась, что цена на такую обувь оказалась приятной.