Модные брюки карго и куртка «бомж-стайл»: Бородина в косухе и без макияжа устроила шопинг за границей

Но телеведущая добралась до магазинов. Она устроила шопинг. Для начала Бородина примерила черные брюки карго и джинсы карго цвета хаки.

«Обожаю эти штаны! Они мне нравятся — клевые! Очень модные сейчас джинсы карго, но не конкретно эта модель. Просто ужас, на сколько не мое! Снимите это немедленно! Когда нет магазинов в Москве и ты не тратишь, а тут опять шопоголизм», — поделилась она.

«Еще я купила клевую куртку Zara. Такой бомжик-стайл. Такая телогрейка, хотя не могу сказать, что она очень теплая, но прикольная.