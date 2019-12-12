Жанна Бадоева: «В Доминикане девочки рожают в 13 лет и стыдятся кудрявых волос»

В воскресенье, 15 декабря, Жанна Бадоева вместе со своим шоу «Жизнь других» отправится в райское место – Доминиканскую республику, чтобы выяснить, так ли уж сказочно жить на белоснежных пляжах острова Гаити под шум прибоя бирюзового океана.

Прилетев в Доминикану и немного осмотревшись, первым делом я отправилась в школу, где сразу же была шокирована местными традициями. Доминиканские девочки начинают рожать с 13 лет! Некоторые школьницы в пятнадцать воспитывают уже по два ребенка.

Ранние беременности в Доминикане – норма, да и церковь это дело приветствует. Я познакомилась с 15-летней школьницей с красивым именем Франция, которая ходит в школу на шестом месяце беременности и совершенно по этому поводу не переживает.

Попыталась вызнать у девочки, не была ли та шокирована тем фактом, что станет мамой в юном возрасте, однако увидела в глазах собеседницы недоумение.

«Мы с моим парнем планировали этого ребенка! – с достоинством отвечала доминиканская школьница. — Я была очень рада, когда узнала про беременность. И обе наши мамы обрадовались».

Я, честно, была потрясена! У них бабушками повсеместно становятся в 28 лет, для них это обычное дело, а я такого себе даже вообразить не могу!

Национальный вид спорта в Доминикане – это бейсбол. Почти все местные мальчишки спят и видят себя прославленными спортсменами.

В мире считается, что именно из доминиканских детей получаются лучшие бейсболисты. Из года в год, с раннего утра и до позднего вечера, под палящим солнцем они топчут спортивные площадки и машут бейсбольной битой, оттачивая мастерство. Однако только единицам удается пробиться наверх.

Лишь с двумя мальчиками в год подписываются многомиллионные контракты, остальные десятки сотен менее удачливых бейсболистов остаются за бортом, отправляются работать продавцами и барменами (за 190 долларов в месяц).

Я тоже заглянула на спортплощадку и даже взяла урок игры в бейсбол у местной спортивной звезды. Но быстро сообразила, что бейсбол – это вообще не мое. В перчатке жарко, маникюр портится. Куча минусов, в общем.

У доминиканок от природы курчавые волосы, и самая популярная процедура в парикмахерских – это выпрямление кудряшек. За гладкими прядями доминиканки каждую неделю приходят в парикмахерские, потому что если явиться на работу в естественных кудряшках, то запросто могут и отстранить.

Одна 14-летняя девочка мне призналась: если она придет в школу с кудряшками, с ней никто не будет разговаривать весь день!

Парикмахеры в Доминикане – важные люди, зарабатывают по 500 долларов в месяц, весьма приличные деньги.

Кроме этого, я побывала на ферме, где выращивают манго, бананы, какао и карамболь. Съездила на сигарную фабрику и даже свернула собственноручно свою первую сигару в жизни.

Познакомилась на пляже с местным красавчиком, который обучает богатых дамочек кататься на серфинге и не только. Узнала, как живут местные пенсионеры и сколько стоит высшее образование на этом райском острове, и еще многое другое.

Присоединяйтесь к нам и все посмотрите сами!

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15