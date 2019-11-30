Потерявшая банковские карты Бадоева не смогла заплатить за отель

Жизнь телеведущей-путешественницы Жанны Бадоевой, конечно, полна впечатлений, положительных эмоций от знакомства с разными странами и людьми. В круговерти бысто меняющих друг друга событий, перелетов, переездов происходят и неожиданности, естественно, не всегда приятные. Об одном таком случает телезвезда рассказала в своем Instagram.

Как рассказывает Жанна, уже выезжая из отеля в аэропорт, обнаружилось, что за гостиницу она сразу заплатить забыла, а сейчас просто не может, потому что потеряла банковские карты.

«И вот сложилась такая неловкая ситуация. Пять утра, я стою на ресепшене, нужно где-то достать деньги, у меня через пару часов самолет, а ни копейки нет. Что делать?! Я в растерянности. Благо после моего звонка на помощь пришел муж и спас», — пишет Жанна.

Кстати, напомним, это не самое экстремальное приключение, которое произошло с путешественницей. Недавно Бадоева рассказала о том, что в поездке по Непалу ей пришлось даже обезвреживать грабителя, используя приемы самообороны.