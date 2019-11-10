Жанна Бадоева обезвредила преступника

Жанна Бадоева продолжает знакомить подписчиков с менталитетом и особенностями быта людей в разных странах. Она нередко делится с фолловерами видео, сделанными во время съемок ее программы «Жизнь других», которая выходит на Первом канале.

На этот раз телеведущая показа фрагмент, снятый в Непале. Однако, в отличие от предыдущих видео, здесь Бадоева показала свое умение обороняться от преступников.

больше по теме Жанна Бадоева рассказала о самом серьезном конфликте с мужем По словам телеведущей, однажды избранник принес домой из магазина не те продукты.

На видео она показывает, как нужно поступать, если на вас напал грабитель. «Преступник», роль которого играет житель Непала, имитирует нападение на Жанну, после чего телеведущая ловко захватывает его руки и валит на землю. Правда, получается у нее не с первого раза, но результат очевиден. «Шокированы так же, как я???» — спрашивает Бадоева в описании ролика. «Вы бесподобны в своём позитиве», — оценили подписчики видео.