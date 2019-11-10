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Жанна Бадоева обезвредила преступника

Ведущая продемонстрировала на камеру приемы самообороны.

Жанна Бадоева обезвредила преступника
Жанна Бадоева. Фото: Михаил Фролов/КП

Жанна Бадоева продолжает знакомить подписчиков с менталитетом и особенностями быта людей в разных странах. Она нередко делится с фолловерами видео, сделанными во время съемок ее программы «Жизнь других», которая выходит на Первом канале.

На этот раз телеведущая показа фрагмент, снятый в Непале. Однако, в отличие от предыдущих видео, здесь Бадоева показала свое умение обороняться от преступников. 

На видео она показывает, как нужно поступать, если на вас напал грабитель. «Преступник», роль которого играет житель Непала, имитирует нападение на Жанну, после чего телеведущая ловко захватывает его руки и валит на землю. Правда, получается у нее не с первого раза, но результат очевиден. «Шокированы так же, как я???» — спрашивает Бадоева в описании ролика. «Вы бесподобны в своём позитиве», — оценили подписчики видео. 

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Тэги:

Жанна БадоеваНепалПервый каналПрограмма «Жизнь других»самооборона
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Жанна Бадоева обезвредила преступника
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