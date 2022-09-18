Американские каникулы: Стеша Маликова в кожаной мини-юбке и рубашке в клетку щегольнула в Лас-Вегасе

Особенно сильно Стеша любит короткие платья в стиле бэби-долл. Нов этом сезоне она также хвасталась брючным костюмом и кожаной косухой. За вдохновением дочка певица ездит за границу. На этот раз она улетела в США.

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