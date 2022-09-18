Американские каникулы: Стеша Маликова в кожаной мини-юбке и рубашке в клетку щегольнула в Лас-Вегасе

Дочка Дмитрия Маликова поделилась кадрами из знаменитого города развлечений.
Стеша Маликова

Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды

Стеша Маликова выросла в звездной семье. Она может похвастаться тем, что с малых лет много путешествовала, посещала светские рауты. Дмитрий Маликов не жалел денег на капризы наследницы. Когда она окончила МГИМО, то папа уже помог ей запустить свой бренд одежды. Теперь 22-летняя бизнеследи создает наряды. 

Особенно сильно Стеша любит короткие платья в стиле бэби-долл. Нов этом сезоне она также хвасталась брючным костюмом и кожаной косухой. За вдохновением дочка певица ездит за границу. На этот раз она улетела в США. 

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На днях Стеша гуляла по Чикаго. Она выбрала лаконичный образ с джинсами и сумкой-мешком. А вот 17 сентября бизнеследи уже приехала в Лас-Вегас. Она поделилась кадрами из знаменитого города развлечений. 

На этот раз дочка Маликова щегольнула в кожаной мини-юбке с разрезом и клетчатой рубашке. Она решила сделать образ более повседневным. Поклонники восхитились тем, как выглядит наследница артиста. Многие отметили, что она наслаждается уникальной поездкой.

Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды

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