Американские каникулы: Стеша Маликова в кожаной мини-юбке и рубашке в клетку щегольнула в Лас-Вегасе

Стеша Маликова выросла в звездной семье. Она может похвастаться тем, что с малых лет много путешествовала, посещала светские рауты. Дмитрий Маликов не жалел денег на капризы наследницы. Когда она окончила МГИМО, то папа уже помог ей запустить свой бренд одежды. Теперь 22-летняя бизнеследи создает наряды.
Особенно сильно Стеша любит короткие платья в стиле бэби-долл. Нов этом сезоне она также хвасталась брючным костюмом и кожаной косухой. За вдохновением дочка певица ездит за границу. На этот раз она улетела в США.
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На днях Стеша гуляла по Чикаго. Она выбрала лаконичный образ с джинсами и сумкой-мешком. А вот 17 сентября бизнеследи уже приехала в Лас-Вегас. Она поделилась кадрами из знаменитого города развлечений.
На этот раз дочка Маликова щегольнула в кожаной мини-юбке с разрезом и клетчатой рубашке. Она решила сделать образ более повседневным. Поклонники восхитились тем, как выглядит наследница артиста. Многие отметили, что она наслаждается уникальной поездкой.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды