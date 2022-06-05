И талия осиная: 54-летняя Валерия в платье-гусеничке скрыла изъяны фигуры на съемках

Певица приняла участие в шоу «Ты супер 60+». Она оделась в одной гамме с коллегой.

Валерия уже давно стала знаменитой певицей. Она продолжает выступать на сцене и записывать новые хиты. Артистка недавно отметила свое 54-летие.

Она по-прежнему может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Артистка не скрывает, что во всем ее поддерживает муж Иосиф Пригожин. Он любит, когда жена носит мини и шпильки.

В последнее время Валерия регулярно снимается в шоу «Ты супер 60+», где сидит в кресле члена жюри. Она уже демонстрировала романтичные образы на проекте.

А теперь певица щегольнула в алом платье-гусеничке с драпировкой. Наряд облегал фигуру и скрыл изъяны, поэтому акценты были сделаны на талии и тонких щиколотках. Образ дополнили нюдовые лодочки.

А вот Ирина Дубцова выбрала костюм с тренчем. Она призналась в соцсети, что недавно поправилась, но наряд скрыл лишние килограммы.

Поклонники восхитились образами артисток. Многие признались, что им идет яркий алый цвет. «Женщина — огонь! И наряд — огонь!», «Валерия, вы прекрасны!», «Вы потрясающе выглядите», «Ирина так похорошела», «Красный цвет у вас популярен», «Валерия, какая вы воздушная, красивая», «Платье сделало вас особенно хрупкой», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.