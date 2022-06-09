«Такую золотую икру не пробовала»: Топурия в шелковом костюме цвета электрик предстала в особняке

Кети Топурия является одной из самых популярных певиц в России. Уже больше 15 лет она выступает на сцене. Солистка группы «А’Студио» славится своим тембром голоса. Также стилисты часто хвалят ее образы.

После того, как артистка похудела, она носит элегантные платья и часто хвастается модными кэжуал нарядами. Примечательно, что на днях звезда отметила день рождения мужа Льва Деньгова.

Топурия еще 4 года назад жила с мамой. Тогда она планировала съехать, так как у нее закрутился новый роман. Теперь певица живет в роскошном особняке с возлюбленным и детьми.

Там прошла вечеринка в честь его 38-летия. А теперь артистка устроила экскурсию по территории, где высота забора выше деревьев. Вместе с подругой она прошлась среди вольеров, где обитают белые павлины, соболь, особый вид голубей. Более того, она отведала заморской икры.

«Вот такую икру я никогда не пробовала! Золотая икра» — отметила звезда.

По словам самой звезды, подобного она не ела. Потом Кети покрасовалась в шелковом костюме цвета электрик и без макияжа. Певица сыграла с подругой в игру на интуицию.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие также были сражены домом, где она живет. «Какая вы красивая», «Это ваши угодья? Дочку не раз видела, когда она кормила животных», «Как вы классно отдыхаете», «Как все роскошно», «Белые павлины! Ого», «Кети, вы достойны такого», «У вас замок?» — стали писать подписчики.

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