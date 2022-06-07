Рядом дочка, пасынок и свекровь: Топурия в мерцающем платье повеселилась на вечеринке в честь Деньгова

Лев Деньгов закатил большой праздник на природе. Для него выступил Александр Розенбаум и другие артисты.

Кети Топурия уже давно стала популярной певицей. Больше 15 лет она является солисткой группы «А’Студио». Певица славится не только необычным тембром голоса, но и своим чувством стиля.

Она регулярно выступает в платьях, а также носит необычные костюмы и джинсы с яркими кардиганами. А сердце звезды завоевал дипломат Лев Деньгов.

У пары уже растет годовалый сын Адам. Также у Кети есть дочка Оливия от первого брака: сын Леонид, дочь Шошана. 6 июня дипломат отметил свой день рождения.

В честь такого события он закатил грандиозную вечеринку на природе, где был установлен шатер. Грузинские исполнители выступали для гостей. Топурия для такого случая облачилась в серебристое платье с мерцающим эффектом. В блестящем наряде она танцевала с подругами.

А вот Деньгов закружил в танце женщин, которая, по всей видимости, является его мамой. Также он обнимал седовласого мужчину, который является его отцом. А вот в сторонке был старший сын Льва, который на плечах носил свою сестру Оливию.

Для публики выступил даже Александр Розенбаум. Гости разошлись поздно ночью. До последнего Кети с мужем танцевала и веселилась.

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