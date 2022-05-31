Вся домашняя: Кети Топурия в шелковой пижаме оказалась в объятиях мужа

Кети Топурия является популярной исполнительницей. Она уже много лет состоит в группе «А’Студио». Певица славится своим сильным вокалом и чувством стиля.

В свое время она похудела и сменила гардероб. Артистка не скрывает, что сотрудничает с грузинскими дизайнерами. На сцене ее можно увидеть в ультрамодных нарядах. А в обычной жизни она умело добавляет краски в свои кэжуал-образы.

Не так давно Кети вернулась в Москву после гастролей. Она делилась трогательными кадрами с сыном Адамом и дочкой Оливией.

Певица также не раз демонстрировала, как катается по Москве в джинсах и кардигане. А на этот раз артистка похвасталась тем, как проводит выходной. Она в шелковой пижаме пудрового цвета предстала в объятиях Льва Деньгова. Они нежились на диване перед телевизором.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 35-летняя артистка. Топурия смогла их поразить своей красотой. «Ну до чего красивая пара», «Звезды тоже люди! Кто не любит просто поваляться на диване с любимым», «Очень трогательно», «Какая у вас пижамка! Вы даже дома стильная», «Кети, вы самая счастлива в мире», — стали писать пользователи Сети.

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