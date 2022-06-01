Идиллия с природой: Кети Топурия запечатлела дочку и сына на прогулке в поле

Солистка группы «А’Студио» проводит время с наследниками за городом.

Кети Топурия является популярной исполнительницей. Уже больше 15 лет она выступает с группой «А’Студио». Певица может похвастаться сильным вокалом. Также зачастую стилисты восхищаются ее образами.

Артистка любит яркие образы. На сцене ее можно увидеть в самых женственных платьях, а вот в обычной жизни она щеголяет в уютных кардиганах.

После гастролей Кети проводит время с семьей. На днях она поделилась теплыми кадрами с мужем Львом Деньговым. Примечательно, что на этот раз певица провела время за городом.

Она запечатлела, как дети резвятся в поле. Ее годовалый сын Адам бегал по зеленой траве с сестрой Оливией. Девочка в свои шесть лет очень заботливо относится к братику.

А вот Топурия в это время сидела в кресле в деревянном доме. Она облачилась в шелковый костюм цвета электрик. Певица не скрывает, что любит проводить время в уединении на природе. На этот раз она расслабилась пока дети гуляли.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кети. Многие также заметили, что ее дети дружные. Они осыпали комплиментами Адама, которого артистка показывает не часто. «Ну что за чудо!», «Красота такая», «В природе просто все так идеально! И дети тут выглядят очень гармонично», «Вот это отдых! По нашему!», «Кети, как круто», — прокомментировали пост подписчики.

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