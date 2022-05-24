Стильная школьница: Топурия показала подросшую дочку в пальто-жакете и ботинках на шнуровке

Кети Топурия является одной из самых популярных певиц в России. Она уже больше 15 лет является солисткой группы «А’Студио». Артистка славится своим вокалом и чувством стиля.

Ей даже удавалось скрывать вторую беременность, так как она носила наряды оверсайз. А теперь певица носит джинсы, яркие кардиганы и не боится подчеркивать фигуру. Растет модницей и ее дочка Оливия от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом.

А вот недавно Кети приехала домой из Казахстана. Она проводит время с годовалым сыном и наследницей. Примечательно, что накануне певица подловила дочку, которая устроила танцы с коробкой на голове, из которой сделала маску.

Девочка напевала песню Baby Shark из мультика. Она смогла рассмешить маму. Топурия позже поделилась кадром, на котором Оливия позировала в обновках.

В этом году она окончила первый класс. Певица решила показать наряд наследницы. Оливия покрасовалась в платье с юбкой плиссе, белой блузке с воротником и строгом темно-синем пальто. Ее образ дополнили ботинки на шнуровке. Кети сделала ей два хвостика с бантиками.

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Топурии. «Очень элегантно!», «Когда же ты успела так вырасти?», «Какая красивая», «Очень похожа на папу, но стильная, как мама», «Классный наряд! Обожаю, когда детки так выглядит», «Что за принцесса», — прокомментировали пост подписчики.

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