Очаровательный шатен: Топурия показала, как маленький сын веселится с сестрой на батуте

Солистка группы «А’Студио» провела время с детьми на природе.

Кети Топурия является популярной певицей. Она уже давно стала частью группы «А’Студио». Артистка может похвастаться стройной фигурой. Она также регулярно демонстрирует модные образы.

А несколько лет назад Кети обрела счастье и в личной жизни. Она вышла замуж за дипломата Льва Деньгова и родила сына Адама. От первого брака у нее подрастает дочка Оливия.

Не так давно Топурия была на гастролях, поэтому теперь она посвящает время семье. Певица решила поделиться кадрами, на которых предстала в загородном доме. А в это время ее дети гуляли в поле.

Также им удалось порезвится на батуте во дворе. Артистка засняла, как сын в джоггерах и худи с «Микки Маусом» валяется и смеется. А вот Оливия похвасталась длинными локонами.

Поклонники восхитились тем, как выросли малыши. Многие отметили, что дочка певицы растет копией папы, а вот сын похож на маму.

«Какие они чудесные», «Сколько счастья», «Просто роскошно! Прыгают в свое удовольствие», «У Оливки такие локоны! Модель», «Какой у вас сын уже большой», «Наряды особенно крутые», «У вас чудесная семья! Дружная», — прокомментировали пост подписчики.

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