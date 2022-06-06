«Люблю тебя безумно»: Топурия в пудровом наряде прильнула в мужу-дипломату

Кети Топурия является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене и может похвастаться большим количеством хитов. Артистка не скрывает, что долгое время не могла найти свою любовь. После развода с Львом Гейхманом она крутила роман с рэпером Гуфом, но он ей изменил. Однако около трех лет назад звезда влюбилась в дипломата Льва Деньгова.

Топурия вышла замуж, когда уже носила под сердцем ребенка. Теперь влюбленные растят сына Адама. Также у нее есть дочка Оливия от первого брака, а у ее избранника — дочка и сын. В последнее время артистка много гастролировала, поэтому теперь проводит время с семьей. Накануне она показала, как с подругой едет в свой особняк.

Так, 6 июня Кети запечатлелась с мужем на фоне природы. Она предстала в пудровом костюме в объятиях возлюбленного. Они оделись в одной гамме.

«С днем рождения моя любовь, моя сила, моя слабость, мое — все! Люблю тебя безумно», — написала артистка.

Поклонники восхитились парой. Многие осыпали их комплиментами. «Какие вы красивые. Смотрю и кайфую», «Как гармонично смотритесь вместе», «Роскошная пара», «Ох, как вы нашли друг друга! Отличная пара вышла», — прокомментировали пост подписчики.

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