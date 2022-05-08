Рукава-завлекалочки: Валерия в алом платье с корсетом появилась на публике в Екатеринбурге

Певица дала концерт, где также выступил Сосо Павлиашвили. Она выбрала женственный образ для такого случая.

Певица Валерия давно покорила сцену. Она выступала с хитом «Часики», но потом ее коллекция пополнилась другими треками. Артистка славится не только своим вокалом. Она следит за внешностью и много занимается спортом.

Недавно жена Иосифа Пригожина отметила 54-летие. Она собрала семью за большим столом. Даже внучка Селин была с ней в такой радостный день. Отметим, что несмотря на возраст, звезда часто экспериментирует с имиджем и нарядами.

Недавно завершилось шоу «Маска», где Валерия демонстрировала яркие луки. Но даже во время майских праздников она не сидит без дела. 7 мая певица оказалась в Екатеринбурге, где выступила на концерте. Она для такого случая выбрала алое платье-футляр с открытыми плечами и корсетом.

Наряд подчеркнул ее талию, а на рукавах были разрезы на пуговицах, которые привлекали внимание. Артистка дополнила образ босоножками на шпильке. Она исполнила несколько своих хитов. А потом на сцене предстал Сосо Павлиашвили.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Валерия. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая классная», «Роскошный наряд», «Ну что за леди», «Вам этот цвет очень идет», «Ну просто бесподобная», «Какая вы хрупкая», «Вообще не стареете», «Платье безумно красивое», «Наряд прям попадание в цель», «Какая вы красавица. Слов нет», «Ну эти плечи, запястья — восторг», — прокомментировали пост подписчики.

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