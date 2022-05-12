Сделала талию осиной: 54-летняя Валерия в ультрамодных кюлотах предстала на съемках шоу

Певица отметилась в шоу «Ты супер 60+». с Ириной Дубцовой, Стасом Пьехой и другими артистами. Она отметилась в стильных образах.

Певица Валерия уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов и дуэтов. В свое время «Часики» принесли ей большую популярность. Но в 54 года она продолжает работать и не боится экспериментировать с имиджем.

Несмотря на свой элегантный возраст, артистка носит короткие платья и часто носит ботфорты на шпильках. На шоу «Маска» она не раз удивляла поклонников броскими образами.

После майских праздников Валерия поделилась кадрами со съемок проекта «Ты супер 60+». Она стала одним из членов жюри. Певица на репетиции отметилась в футболке и черных кюлотах, которые она дополнила колготками и обувь с каблуком.

Такие брюки стали особенно популярны. Их носят Мария Шарапова, Ирина Пегова и другие звезды. За счет кроя талия кажется осиной.

А также Валерия уже на основных съемках предстала в силуэтном платье с открытым плечом. Наряд неонового цвета дополнили остроносые туфли в тон.

«Уже в это воскресенье на канале НТВ самый добрый и мотивирующий телевизионный проект, в котором творчески состязаются певцы старше шестидесяти „Ты супер 60+“. А это наш состав жюри: Стас Пьеха, Ильдар Абдразаков, Ирина Дубцова», — поделилась звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что артистка выглядит моложе своих лет. «Какая красивая», «Наряд сногсшибательный», «Просто прелесть», «Брюки у вас крутые», «Ваши образы особенно хороши», «Любуюсь вами», «Классная», — прокомментировали пост подписчики.

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