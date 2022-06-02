Настоящая леди: Миддлтон в белоснежном платье-пальто и шляпке появилась с детьми на празднике королевы

Жена принца Уильяма одна из первых прибыла на празднование платинового юбилея Елизаветы II. Она вывела в свет своих детей: принцев и принцессу.

Королева Елизавета II не так давно отметила свое 96-летие. Она продолжает появляться на публике, но уже реже, а часть своих обязанностей монаршая особа переложила на сыновей и внуков.

Примечательно, что в этом году она также отмечает 70-летие своего правления. В честь этого события был организован праздник, который состоялся 2 июня в Великобритании.

больше по теме Кейт Миддлтон в элегантном чайном платье миди и туфельках Jimmy Choo щегольнула в саду Принц Уильям ни на шаг не отходил от супруги.

Перой на торжественное мероприятие прибыла Кейт Миддлтон. Она расположилась в карете со всеми детьми: принцами Джорджем и Луи, а также принцессой Шарлоттой.

Для парада в честь королевы герцогиня Кембриджская выбрала белоснежное платье-пальто и шляпку Philip Treacy. Лаконичный образ подчеркнул ее изысканный стиль.

Старший сын супругов был в костюме, а младший в наряде матроса. Юная принцесса предстала в нежно-голубом платье. Долгожданный праздник продлится 4 дня. Все одеты по протоколу: строго и сдержанно.

Тем временем публика ждет появления принца Гарри и Меган Маркл с детьми — британская пресса не исключает вероятность их появления на сегодняшнем празднике в качестве зрителей. А утром стало известно, что они прилетели в Лондон на маленьком самолете. Королева отправила за ними автомобиль.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.