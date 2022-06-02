Настоящая леди: Миддлтон в белоснежном платье-пальто и шляпке появилась с детьми на празднике королевы

Королева Елизавета II не так давно отметила свое 96-летие. Она продолжает появляться на публике, но уже реже, а часть своих обязанностей монаршая особа переложила на сыновей и внуков.
Примечательно, что в этом году она также отмечает 70-летие своего правления. В честь этого события был организован праздник, который состоялся 2 июня в Великобритании.
Перой на торжественное мероприятие прибыла Кейт Миддлтон. Она расположилась в карете со всеми детьми: принцами Джорджем и Луи, а также принцессой Шарлоттой.
Для парада в честь королевы герцогиня Кембриджская выбрала белоснежное платье-пальто и шляпку Philip Treacy. Лаконичный образ подчеркнул ее изысканный стиль.
Старший сын супругов был в костюме, а младший в наряде матроса. Юная принцесса предстала в нежно-голубом платье. Долгожданный праздник продлится 4 дня. Все одеты по протоколу: строго и сдержанно.
Тем временем публика ждет появления принца Гарри и Меган Маркл с детьми — британская пресса не исключает вероятность их появления на сегодняшнем празднике в качестве зрителей. А утром стало известно, что они прилетели в Лондон на маленьком самолете. Королева отправила за ними автомобиль.
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