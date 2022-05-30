Королева Елизавета II откажется от скачек ради дочери принца Гарри и Меган Маркл

4 июня маленькой Лилибет Маунтбеттен-Виндзор, дочери принца Гарри и Меган Маркл, исполняется год. Стало известно, что на праздновании этого события ожидается присутствие прабабушки — королевы Великобритании Елизаветы II.

Как утверждают британские издания, королева даже отменит ради такого случая свою поездку на традиционные скачки в Эпсоме. Сейчас королева находится в Шотландии, в своей резиденции Балморал.

На днях она вернется в Лондон — 2 июня там пройдет праздник, посвященный 70-летию правления Елизаветы. Герцог и герцогиня Сассекские тоже примут участие в торжествах. Они пробудут в Великобритании не меньше четырех дней, сообщает издание «РИА ФАН».

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