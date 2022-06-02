Экс-жена Эмина в джинсах клеш и молочном жакете предстала с повзрослевшей дочкой

Эмин Агаларов является популярным певцом, а также бизнесменом. Он первый вице-президент группы компаний Crocus Group, а также основатель собственного лейбла.

Артист был в браке с Лейлой Алиевой, которая родила ему сыновей: Али и Микаила. Также у них есть приемная дочка Амина. Но после развода он женился на Алене Гавриловой. И хоть она родила дочку Афину, их брак дал трещину.

больше по теме Экс-жена Эмина в платье на запах отметилась с повзрослевшим сыном на отдыхе Алена Гаврилова поздравила старшего наследника с днем рождения.

В прошлом году Агаларов удивил поклонников, когда снял клип с экс-женой и младшей наследницей. Он дал повод говорить о воссоединении. Но пока экс-супругов вместе больше не видели.

Алена много времени проводит в Дубае. Она растит 15-летнего сына Рустама, рожденного от «водочного короля» Рустама Тарико, который так и не позвал ее замуж.

Но дочке светская львица посвящает все свободное время. 1 июня она поделилась редким фото, на котором запечатлелась с детьми. Если сын уже стал с нее ростом, то дочка уже едва помещается на руках.

Трехлетняя кроха заметно подросла. Гаврилова покрасовалась в джинсах клеш и молочном жакете. А вот Афина была в желтых джинсах и такой же ярком джемпере.

Поклонники восхитились тем, как выглядит экс-жена Эмина. Многие поразились тому, как выросла их дочка. «Это Афина? Ноги модели», «Какая она большая», «Боги, как ребенок вырос», «А это точно малышка Афина?», «Какая дочка длинноногая», — стали писать подписчики.

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