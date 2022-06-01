Экс-жена Эмина в платье на запах отметилась с повзрослевшим сыном на отдыхе

Эмин Агаларов долгое время был популярным певцом и завидным женихом. Однако рядом с ним регулярно оказывались настоящие красавицы. Он был в браке с Лейлой Алиевой, которая подарила ему сыновей Али и Микаила.

А также у них растет приемная дочка Амина. И хоть супруги развелись, они до сих пор дружат. Сам артист снова женился уже на Алене Гавриловой, но их брак дал трещину уже спустя полтора года.

В прошлом году Агаларов намекнул на воссоединение с Аленой. Однако их не видят вместе на публике. Лишь иногда сама победительница конкурсов красоты делится кадрами с отдыха.

Но она даже дочку Афину, рожденную от певца, показывает нечасто. На этот раз Гаврилова опубликовала фото, на котором позирует в платье на запах с принтом. Рядом с ней оказался сын Рустам, который окончил 9-й класс.

Парень уже стал с маму ростом. Он заметно повзрослел. Алена поздравила его с днем рождения. Поклонники поразились тому, как вырос ее сын.

Напомним, что ранее модель строила отношения с «водочным королем» Рустамом Тарико, который так и не позвал ее замуж. Однако бизнесмен красиво за ней ухаживал и даже выкупил право назвать редкую орхидею, открытую на Мадагаскаре, ее именем. Сын был назван в честь своего отца.

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