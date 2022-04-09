«Моя принцесса»: Эмин поделился трогательными кадрами с приемной дочкой Аминой

Эмин Агаларов является известным певцом, а также бизнесменом. Он был в браке с дочкой президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Примечательно, что у них растут дети: Али и Микал, которым 13 лет.

Также они удочерили Амину. И хоть супруги продолжают тепло общаться, они развелись. Эмин был в браке с Аленой Гавриловой, известной участницей конкурсов красоты. Она подарила ему дочку Афину.

Со второй женой певец тоже развелся, но в прошлом году они объявили о воссоединении. Однако Агаларов старается всегда уделять внимание всем своим наследникам. А вот 9 апреля она поздравил с днем рождения свою старшую дочку. Девочке Амине исполнилось восемь лет. Эмин опубликовал редкие кадры с именинницей.

«С днем рождения, моя принцесса, моя Амина», — написал он.

Поклонники восхитились тем, как трепетно артист относится к дочке. Многие также отметили, что она растут красавицей. «Такая сладкая девочка», «Ангелочек», «Какие добрые глазки у нее», «Какая сладкая», «Поздравляю нашу восточную принцессу с днем ангела!», «С днем рождения маленькая принцесса. Будь всегда счастлива», «Счастье растет», «Красивая очень», — прокомментировали пост подписчики.

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