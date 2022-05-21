«Расширяем горизонты»: Эмин объяснил, почему фестиваль «Жара» в этом году пройдет в Казахстане

Музыкант Эмин Агаларов объяснил, почему музыкальный фестиваль «Жара» в этом году пройдет в Казахстане. Его комментарий появился в телеграм-канале «Неопра, блин!».

«За пять лет проведения фестиваля «Жара» стал настоящим большим брендом, гастролирующим по всему миру. В этом году мы решили провести его впервые в Казахстане, расширяя наши горизонты». Эмин Агаларов

Напомним, что яркое мероприятие состоится с 25 по 28 июля. Уже известно, что в Казахстан приедут более двухсот известных артистов. Точно перед публикой появятся Zivert, Дима Билан, Anna Asti, Ольга Бузова, Лолита, Сергей Лазарев, Artik & Asti.

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Состоится и несколько тематических творческих вечеров. Их организует, в частности, Дима Билан. Также пройдет сольник Басты. Ранее фестиваль проходит в Баку.

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