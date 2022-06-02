Романтика на фоне заката: Прилучный с нежностью поцеловал Брутян на побережье

Павел Прилучный уже давно снимается в кино. Ему не раз приходилось играть обаятельных хулиганов, поэтому не удивительно, что у него сотни поклонниц. Однако сердце артистка долго было занято.

Он был женат на Агате Муцениеце, которая подарила ему двоих детей. Но в 2020 году они развелись. Если экс-жена «мажора» стала строить карьеру, то он вскоре закрутил роман с Мирославой Карпович.

Однако Павел так и не вступил с ней в серьезные отношения. А недавно актер всех удивил, когда уехал отдыхать в компании коллеги по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян.

Уже после первых фото поклонники догадались, что у них роман. А журналисты выяснили, что артист тайно женился на эффектной брюнетке. Теперь каждый день пара делится кадрами с моря. Они то купаются, то загорают, а также занимаются спортом.

На этот раз Прилучный устроил для избранницы романтичный ужин на побережье. Они насладились едой и красочным закатом. Актер не скрывает, что счастлив. Он обнял Зепюр и поцеловал ее с нежностью. Брюнетка щегольнула в платье с декольте. Она буквально таяла рядом с возлюбленным.

«Сегодня так», — похвастался Павел.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артист. Они уверены, что он теперь счастлив. Получила комплименты и его возможная жена. «Ну что за сладкие котики», «Вот это красота», «Ой, уже целует, говорит, что любит», «Очень романтично», «Глаза горят», «Зепюр просто роскошная», — стали писать пользователи Сети.

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