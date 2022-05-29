«Счастье есть»: Зепюр Брутян в белоснежном наряде с нежностью поцеловала Павла Прилучного на отдыхе

Павел Прилучный долгое время снимается в кино. Он может похвастаться яркими ролями в сериалах «Мажор», «Закрытая школа», «В клетке». Актер покорил много женских сердец, но почти 10 лет он прожил в браке с Агатой Муцениеце.

Их считали одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе, но в 2020 году они развелись. Теперь экс-супруги общаются только ради детей: дочки Мии и сына Тимофея.

больше по теме Павел Прилучный засветил обручальное кольцо на отдыхе с Зепюр Брутян Актер ранее промолчал, когда СМИ писали о его тайной свадьбе с молодой актрисой.

В начале года появились слухи, что Прилучный расстался с Мирославой Карпович, с которой закрутил роман вскоре после развода.

И в конце мая актер удивил поклонников, когда поехал в отпуск с коллегой по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. Он засветил обручальное кольцо на пальце, чем подогрел слухи о свадьбе и медовой месяце, который пара якобы проводит на Маврикии.

На этот раз Павел даже оделся в одной гамме с возлюбленной. Он был в белой льняной рубашке, а Зепюр в платье и шляпке. Актриса дурачилась, а потом поцеловала в щеку «мажора». По всей видимости, они больше не намерены скрывать свои чувства.

«Счастье есть», — заявил артист.

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что давно не видели Прилучного таким счастливым. «Очень красивые», «Давно не было этого блеска в глазах», «Просто чудесная», «Какая-то она странная, но главное ваше счастье», «Агата была и будет лучшей», — прокомментировали пост подписчики.

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