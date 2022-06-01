Муцениеце без макияжа и укладки вышла на связь с детьми Прилучного

Актриса находится в разлуке с дочкой и сыном.

Агата Муцениеце является одной из самых известных молодых актрис. Она снялась в разных картинах — от сериала «Закрытая школа» до комедии «Честный развод».

Примечательно, что почти 10 лет артистка прожила в браке с Павлом Прилучным. Она подарила избраннику двоих детей — сына Тимофея и дочку Мию. Однако в 2020 году супруги развелись.

Теперь Агата поддерживает общение с экс-мужем ради наследников. Не так давно звезда сериала «Мажор» уехал отдыхать на Маврикий с новой возлюбленной, Зепюр Брутян.

Ходят слухи, что они тайно сыграли свадьбу. Так вышло, что и Муцениеце уехала из города. Она находится на съемках, но каждое утро начинает с пробежки. На этот раз артистка предстала без макияжа и укладки.

Во время бега она вышла на связь с детьми. Мия и Тимофей скучают по маме. Они были очень расстроены, когда Агате пришлось уехать. Но на днях она их навестила и даже сводила на красную дорожку.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие отметили, что без грима она выглядит еще моложе. «До чего красивая», «Ой, как это мило», «А вы сама как девочка», «Круто выглядите», «Как можно после пробежки быть такой свеженькой», «Заботливая мама», «Такая вы крутая. Фигуру свою бдите», — стали писать пользователи Сети.

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