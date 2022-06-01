«Ах, какие изгибы»: 52-летняя Лопес в крохотном бикини свела с ума поклонников

Певица показала, как встретила лето. Она похвасталась достоинствами своей фигуры, скинув легкий пляжный халатик.

Дженнифер Лопес является звездой мирового масштаба. Ее песни знают даже в самых удаленных уголках планеты. Артистка пела в дуэте с Бейонсе и Шакирой.

Она успела стать многодетной мамой, а вот мужчину мечты, по всей видимости, разглядела только недавно. Главным событием 2021 года стало ее воссоединение с Беном Афлеком.

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Теперь Лопес готовится к свадьбе. Она уже похвасталась помолвочным кольцом. Однако певица не раз сбегала из под венца. Но пока влюбленные счастливы вместе.

А 31 мая она решила показать, чем любуется ее бойфренд. Артистка покрасовалась в миниатюрном черном бикини. Легкая пляжная туника с бабочками и милю на шпильке дополняли образ. Дженнифер оголила прелести своей фигуры.

52-летняя звезда смогла сразить поклонников. Она даже опубликовала видео, доказав, что ее изящные формы — нее фотошоп.

«Вот это открыла летний сезон», «Какая горячая», «Просто идеально все», «Плоский живот и такие округлые формы! Конфетка», «Джей Ло всем утерла нос», «А она уже готова к лету», «Просто нет слов», «Горячая, роскошная», королева«, «Ну фигурка топчик», «Ничего не скажешь! Ауф», — стали писать пользователи Сети.

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