Бен Аффлек и Дженнифер Лопес устроили перед папарацци 20-минутный сеанс поцелуев

14 апреля папарацци подловили самую горячую парочку Голливуда – Бена Аффлека и Дженнифер Лопес – в Лос-Анджелесе, когда новоиспеченная невеста приехала к своему жениху на своем Range Rover.

49-летний актер вышел к 52-летней возлюбленной с улыбкой на лице, она открыла водительскую дверь машины, он наклонился к ней, и дальше у них случился «20-минутный сеанс поцелуев», как говорят фотографы.

Такое описание встречи опубликовало издание Just Jared, вместе со снимками папарацци. Их получилось много, так как Бен и Джей Ло не спешили друг от друга отрываться. Такая у них страстная любовь.

Напомним, весной 2021 года голливудская парочка возобновила отношения после того, как в 2003 году чуть было не сыграла свадьбу. На днях Аффлек повторно сделал предложение своей возлюбленной, и теперь у них такая красивая романтическая сказка, что «Коламбия Пикчерз» не представляет.

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