Голливудский шик: Шакира в платье-бюстье с вырезом от бедра и остромодных перчатках появилась в Каннах

Певица неожиданно приехала на Лазурный Берег. Она отметилась на премьере фильма «Элвис».

Шакира уже много лет строит карьеру в индустрии музыки. Она смогла стать одной из самых популярных певиц из Колумбии. Ее хиты не перестают покорять музыкальные чарты. Артистка счастлива в отношениях с футболистом Жераром Пике.

Они решили не играть свадьбу. У них растут сыновья — Милан и Саша. Обычно звезда редко посещает светские рауты, предпочитая блистать на премиях и концертах.

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Но 25 мая Шакира приехала в Канны. Она посетила премьеру фильма «Элвис» в рамках Каннского кинофестиваля. На красной дорожке певица щегольнула в черном платье-бюстье в пол с разрезом от бедра.

Примечательно, что лук подчеркнул ее фигуру. Артистка не скрыла пополневшие формы. Наряд дополнили прозрачные перчатки, которые стали хитом сезона, и колье с бриллиантами Chopard.

Также среди гостей отметились: Тина Кунаки и Венсан Кассель, Джорджина Родригес, Белла Хадид, Адриана Лима и другие известные персоны.

Поклонники восхитились образом Шакиры в стиле голливудский шик. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну какая роскошная», «Любимая певица не меняется», «Выглядит сногсшибательно», «Когда есть, что показать», «Тощая Водянова и рядом не стояла», «Ну что за красотища», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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