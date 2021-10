Актриса, певица, бизнес-леди: как Дженнифер Лопес стала одной из влиятельнейших латиноамериканок мира

Латиноамериканская звезда Дженнифер Лопес смогла добиться успеха сразу в нескольких сферах. Сегодня она – одна из самых успешных голливудских актрис латиноамериканского происхождения, всемирно известная певица, владелица бренда модной одежды J.Lo.

Как девочке из небогатой пуэрториканской семьи удалось всего этого достичь? Сколько стоят ягодицы Лопес и почему она воссоединилась с бывшим мужем – в нашем материале.

Дженнифер Лопес: детство, родители

Дженнифер Линн Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке в одном из самых криминальных районов того времени – Бронксе, в небогатой семье латиноамериканцев. Ее мать Гваделупе Родригес была домохозяйкой, отец Дэвид Лопес работал сначала страховым агентом, затем программистом. У Дженнифер есть две сестры – старшая Лесли, младшая – Линда.

С самого детства Дженнифер склонна к творчеству, и родители, заметив это, отдали дочку на пение и танцы. Когда пришло время идти в школу, мама с папой выбрали для нее католическое заведение, и девочка пела в местном хоре.

К тому же, будущая поп-дива охотно принимала участие в школьных спектаклях, а также посещала спортивные секции: гимнастику, легкую атлетику, софтбол. Все эти хобби родители рассматривали как возможность занять дочь и оградить от пагубного влияния неблагополучного района. И пророчили Дженнифер карьеру юриста.

В выпускном классе Лопес узнала о кастинге в фильм «Моя маленькая девочка», куда шел отбор девочек-подростков, и успешно прошла его. Это была первая эпизодическая роль в ее жизни, которая и определила вектор дальнейшего развития девушки. Она твердо решила стать актрисой, но родители ее не поддержали – мол, еще ни одна латиноамериканка не покорила Голливуд.

Дженнифер поступила в юридический колледж, но буквально через полгода оставила учебу и уехала за мечтой. Она поселилась на Манхэттене, устроилась в юридическое бюро, а по ночам в местных клубах работала танцовщицей.

Дженнифер Лопес: карьера в кино

Стремясь достичь цели стать кинозвездой, Дженнифер штурмует кастинги в надежде на большую роль. В начале 1990-х годов Дженнифер Лопес становится участницей шоу-балета в комедийном телепроекте «Яркие краски», в котором проработала 2 года.

В 1993 году Лопес получила роль в фильме «Потерянный в глуши», которая не связана с танцами и которая не появилась на больших экранах. Следующими работами стали съемки в сериалах, роли в них также остались незамеченными для публики. Большой удачей для Лопес стала работа в фильме «Моя семья» (1995), которая открыла ей двери в Голливуд. Но последующие кинопроекты оказались не такими успешными, а, скорее, провальными: боевик «Денежный поезд» (1995), фэнтэзи «Джек» (1996) и триллер «Кровь и вино» (1996).

А вот следующие картины оказались уже по-настоящему прорывными. В 1997 году Лопес исполнила главную роль в фильме «Селена», где воплотила роль латиноамериканской дивы, и за нее была номинирована на «Золотой глобус». Именно после этой картины красотка решила заняться музыкой всерьез.

Следующая работа – «Вне поля зрения» (1998) принесла Джей Ло премию ALMA. И с тех лет звезда Лопес на голливудском кинонебосклоне загорелась очень ярко. Она сыграла с Ричардом Гиром в картине «Давайте потанцуем» (2004), с Джейн Фондой в комедии «Когда свекровь монстр» (2005), в боевике с Джейсоном Стетхэмом «Паркер» (2013), а в 2019 году убедительно сыграла танцовщицу эротического жанра в картине «Стриптизерши».

Несмотря на головокружительную карьеру в кино, Дженнифер Лопес была неоднократно номинирована на антипремию «Золотая малина». В 2010 году она попала в шорт-лист номинации «Худшая актриса десятилетия», так как ежегодно ее имя звучало со сцены в связи с новыми работами. Но победу не одержала.

Дженнифер Лопес: музыка

Добившись успеха в кино, но не уйдя из индустрии, Дженнифер Лопес смогла стать одной из величайших исполнительниц современности. Она продала более 75 миллионов своих музыкальных записей по всему миру, на ее грандиозные шоу равняются артисты всего мира, а сама Лопес продолжает выступать на сцене.

А началось все с дебютной песни 1999 года If You Had My Love. Трек настолько запал в сердца слушателей, что продержался в 5 недель в лидерах рейтинга Billboard Hot 100. В США было продано 1,2 миллиона копий, он стал платиновым и одним из самых покупаемых синглов года. трек вошел в альбом On the 6 (1999). Второй сингл из этого альбома No Me Ames в соавторстве с Марком Энтони в 2000 году стал лауреатом премии Billboard Music Awards как «Лучший совместный латиноамериканский трек года».

Еще одна венценосная композиция с дебютного альбома Лопес Waiting for Tonight была первой в чарте Billboard Hot Dance Club Songs. Критики назвали ее одной из лучших в карьере Джей Ло, а также объявили гимном смены тысячелетия. Хит был номинирован на «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись».

Вокальный талант Лопес был признан всеми скептиками, музыка стала настолько популярной, что даже затмила актерскую карьеру. Фанаты стали именовать своего кумира Джей Ло, и именно это имя стало названием второго альбома – J.Lo, который вышел в 2001 году. И снова успешно, попав на первые строчки Billboard, получив платиновый статус четырежды и множество номинаций на всех ведущих музыкальных премиях и став шестым самым продаваемым в 2001 году альбомом в мире. Его тираж составил 4 миллиона копий в США и 12 миллионов копий на всей планете.

В следующем году Джей Ло выпускает сборник ремиксов J to tha L-O!: The Remixes. И впервые в истории ремиксовой музыки он занял первое месте в чарте Billboard 200 и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Третий студийный альбом, увидевший свет в 2002 году, оказался дважды платиновым – было реализовано более двух с половиной миллионов копий. Сингл Jenny from the Block стал одной из самых успешных песен за всю карьеру Лопес. А вот следующий, четвертый альбом, в 2005 году не смог добраться и до половины тех вершин, что уже покорились Лопес.

Испаноязычный альбом Como Ama una Mujer Дженнифер Лопес выпустила в 2007 году. Он находился на вершине чарта Billboard Top Latin Albums в течение четырех недель и поклонникам в США тоже пришелся по душе, дебютировав под номером десять в американском чарте Billboard 200.

В 2011 году седьмой студийный альбом Джей Ло. Его звезда записывала уже с новым музыкальным лейблом после того, как первый сингл с альбома — Louboutins – провалился в чартах. Звезда сориентировалась, разорвав многолетний контракт с Epic Records и подписав соглашение с Island Records. Результатом работы на новой площадке стала пластинка Love?, которая заняла 37-е место среди самых продаваемых – за год его копий было реализовано 1 063 000 по всему миру.

Восьмой альбом A.K.A., вышедший в 2014 году, оказался неуспешным, по сравнению в предыдущим. Он дебютировал на восьмой строчке чарта Billboard 200, в первую неделю было продано всего 33 000 копий. В нем несколько заглавных синглов, исполненных в дуэте, — Booty с Pitbull и I Luh Ya Papi совместно с French Montana.

С 2017 года Джей Ло работает над вторым испаноязычным, первый сингл которого уже увидел свет – это Ni Tú Ni Yo.

Дженнифер Лопес: рост, вес, фигура

Красотка Джей Ло прославилась как талантливая танцовщица, актриса и певица. Вдобавок к этому звезда получила в наследство от родителей-пуэрториканцев яркую латиноамериканскую внешность и выдающуюся фигуру.

При росте в 164 сантиметра Джей Ло весит 63 килограмма. В разные периоды жизни звезда была брюнеткой, блондинкой, оттеняла волосы яркими красками, но ее неизменной своей визитной карточкой оставляла длинные локоны.

Фигуре Дженнифер Лопес по сей день завидуют даже юные модели. Звезда обладает идеальными данными, а свои пышные ягодицы по-прежнему заботливо страхует от несчастного случая. По разным данным, ее афедрон «стоит» от 27 миллионов до миллиарда долларов.

Дженнифер Лопес: личная жизнь

Со своим первым мужем будущая поп-дива познакомилась в 1996 году на съемках фильма «Кровь и вино». Им оказался кубинский официант Ойани Ноа. Отношения развивались стремительно, страсть захлестнула горячую пару, и они довольно скоро поженились. Но чувства остыли очень быстро – уже через год они разошлись.

И тут-то мужчина открыл свою истинную сущность. Он начал шантажировать красотку пикантными хоум-видео, требуя с нее 5 миллионов долларов. Однако, от неприятностей ее оградил брачный контракт, о котором в свое время звезда позаботилась.

В 2010 году Ноа вновь заставил знаменитость понервничать. Он снова захотел урвать себе долю популярности бывшей и собирался выпустить книгу об их с Лопес жизни. Но Дженнифер и тут перекрыла ему путь – она подала на него в суд и выиграла дело, получив компенсацию в полмиллиона долларов.

В 1999 году во время работы над альбомом On the 6 у Лопес завязался роман с рэпером Паффом Дадди, в миру Шоном Комбсом. Музыкант помог ей начать сольную карьеру, но личного счастья не подарил. С ним артистка попала в криминальные хроники как участница перестрелки на Таймс-сквер и даже пошла под суд.

Обвинение было серьезное – вооруженное ограбление. Но адвокат Джей Ло смог доказать, что его подопечная не умеет пользоваться огнестрельным оружием, а Пафф Дадди публично заявил, что Лопес не причастна к стрельбе. После скандала отношения между ними были исчерпаны.

Очень скоро после разрыва с рэпером Лопес начала отношения с танцором Крисом Джаддом. Он стал вторым официальным мужем жгучей мулатки. Осенью 2001 года они сыграли свадьбу, но и здесь счастье было недолгим – Лопес подала на развод в середине 2002 года. И практически сразу стала встречаться с актером Беном Аффлеком.

Бен Аффлек должен был стать третьим мужем Дженнифер Лопес. Они объявили дату торжества, везде появлялись вместе и их пара стала самой популярной в Голливуде. Их стали называть Bennifer, соединив два имени в одно слово, только вот свадьба так и не состоялась – вместо нее они объявили о разрыве.

И третьим официальным мужем Джей Ло стал Марк Энтони. Они долгое время были друзьями, сыграли свадьбу в 2004 году и через четыре года стали родителями. В феврале 2008 года Лопес подарила мужу двойняшек – сына Макса и дочку Эмми.

Но брак дал трещину – в 2011 году звезды объявили о скором разводе. В середине 2014 года семья Лопес и Энтони распалась. На этом настояла именно певица, причиной она указала несовпадение взглядов.

Три года до официального расторжения брака Лопес не теряла времени зря – она строила личное счастье с танцором Каспером Смартом. Но что-то пошло не так, пара распалась, затем ненадолго воссоединилась, и в итоге отношения перешли во френдзону.

Джей Ло встречалась недолго с рэпером Дрейком, затем у нее завязался роман с бейсболистом Алексом Родригесом. Они объявили о помолвке, но весной 2021 года свадьба сорвалась. Поговаривают, причина в любовнице спортсмена.

Вскоре после разрыва Дженнифер Лопес была замечена в компании с Беном Аффлеком. Они не скрывали взаимной симпатии, проявляли ее и казались счастливой парой. Они по-прежнему вместе, и поклонники пары Bennifer очень надеются, что это не пиар-ход в поддержку совместного кинофильма.

Дженнифер Лопес: бизнес, доходы

Успешная и талантливая актриса и певица – еще и не менее удачливая бизнес-леди. Она основала бренд женской модной одежды JLo by Jennifer Lopez. Вскоре после этого, в 2002 году, артистка открыла в Калифорнии ресторан Madre’s ресторан кубинской кухни в городе Пасадена.

Кроме того, Джей Ло – владелица парфюмерного лейбла. В 2003 году она выпустила свой первый аромат Glow by J.Lo, который был лидером продаж среди ароматов на протяжении трех месяцев.

Все сферы деятельности приносят Джей Ло неплохие дивиденды. В 2007 году артистка заняла верхнюю строчку рейтинга самых богатых женщин шоу-бизнеса по версии Forbes. В 2015 году журнал включил ее в список самых высокооплачиваемых артисток с доходом за предыдущий год в размере 75 млн долларов.

Дженнифер Лопес: похудение, диета, секреты красоты

Поп-дива в свои 50 лет по-прежнему свежа, стройна и прекрасна. Мужчины восхищаются ее формам, а женщины завидуют. В чем же секрет красоты Дженнифер Лопес?

Артистка обожает спорт. Она поддерживает физическую форму даже на гастролях, уделяя внимание всем видам нагрузок. Ее персональный тренер — Трейси Андерсон, которой доверяют свою фигуру Мадонна, Гвинет Пэлтроу, Наоми Уотс и Алессандра Амбросио. В программе тренировок Джей Ло акцент идет на мышцы ног, бедер и кора. Звезда работает с небольшими весами, повторяя каждое упражнение по 30-100 раз.

Также над фигурой Джей Ло работает под присмотром персонального тренера Дэвида Кирша, с которым занимаются Хайди Клум, Марго Робби или Энн Хэттэуэй.

И, разумеется, огромную роль в создании и поддержании идеальных форм Джей Ло отводит питанию. В ее рационе основу составляет рыба, птица, овощи. В качестве перекусов поп-дива использует орехи. И полностью исключила из своей жизни спиртное, кофеин и сладкие соки. И пьет много воды, потому что уверена, что это не только источник жизни, но и красоты.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!