Глазами Прилучного: Брутян в черном бикини эффектно вынырнула из бассейна

Актер продолжает отдыхать с новой возлюбленной на Маврикии. После игры в теннис они освежились в бассейне.

Павел Прилучный является одним из самых известных и перспективных актеров в России. Он получил особую популярность благодаря сериалу «Мажор». Павел покорил сердца миллионов поклонниц.

Однако почти 10 лет он был в браке с Агатой Муцениеце. Их считали идеальной парой, но в 2020 году они расстались. И после романа с Мирославой Карпович он неожиданно предстал с новой пассией.

В мае Прилучный улетел отдыхать на Маврикий. Там он проводит время с коллегой по сериалу «В клетке». 26-летняя Зепюр Брутян уже не скрывает чувств к актеру, а он открыто говорит, что счастлив.

На этот раз они начали утро с игры в теннис. Несколько часов пара бегала по территории и отбивала мяч. Павел так загонял партнершу, что потом они решили освежиться.

Брутян в черном бикини поплескалась в бассейне. Она вынырнула из воды, когда ее запечатлел Прилучный. Актриса засветила прелести своей фигуры.

Поклонники были сражены тем, как выглядит возможная жена звезды. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну просто роскошная», «Какая нимфа», «Фигурка просто смак», «Все красота женщины в одном кадре», «Павлу очень повезло», — стали писать пользователи Сети. Напомним, что Павел засветил обручальное кольцо, чем подогрел слухи о тайной свадьбе.

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