«Любимые мои крошки!»: Муцениеце в небесно-голубом костюме пришла с детьми Прилучного на премьеру

Агата Муцениеце является одной из самых известных молодых актрис в стране. Она прославилась благодаря роли в сериале «Закрытая школа» и фильма «Тобол». Также артистка была в браке с Павлом Прилучным.

Долгие годы их считали одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Примечательно, что они расстались два года назад, но сохранили дружеские отношения ради детей.

Не так давно Прилучный провел время с сыном Тимофеем и дочкой Мией, а потом уехал в отпуск с новой возлюбленной Зепюр Брутян. А вот Агата проводит время на съемках с Александром Робаком в другом городе, но накануне она вернулась на один день в Москву.

Актриса сделала укладку и яркий макияж. Она облачилась в небесно-голубой костюм с укороченными брюками и кремовые кроссовки. Муцениеце с детьми пришла на премьеру мультика, в котором озвучила одного из персонажей.

6-летняя Мия покрасовалась на красной дорожке в пышной юбке в горох и черной косухе. А вот Тимофей предпочел облачиться в спортивный костюм.

«Успела посетить со своими малышами премьеру „Коати. Легенда джунглей“ прекрасный мультик, чтоб сходить всей семьей! Ну и конечно это был шанс увидеть своих деток и побыть с ними в свой выходной! Самые любимые мои крошки!» — написала артистка.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!