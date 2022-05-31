Модник в стеганой куртке: Рудковская появилась с младшим сыном Плющенко на стройке

Яна Рудковская уже давно стала частью шоу-бизнеса. Она является продюсером Димы Билана и других исполнителей. Также ей удается помогать мужу Евгению Плющенко организовывать ледовые шоу.

Пара живет в роскошном особняке. Их девятилетий сын Александр пошел по стопам отца и занимается фигурным катанием. также у супругов растет годовалый сын Арсений, которого родила суррогатная мать.

На днях Яна вышла в свет. Она посетила премию RU.TV, где покрасовалась в платье российского дизайнера. Однако обычно светская львица носит тяжелый люкс. 30 мая она поделилась новым видео. Рудковская в шелковом костюме Dior принтом с сыном на руках оказалась в кузове фуры. Мальчик был облачен в стеганую куртку с карманами и джинсы. Арсений с любопытством наблюдал за происходящим.

«Фуры, фуры, стройка , стройка. Скоро открытие отеля», — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что мальчик подрос и стал еще больше похож на папу. «Ну очень красивый Арсений», «Как вы все успеваете», «Яна элегантная даже на стройке», «Просто шикарная», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Рудковская столкнулась с мошенниками. Она заплатила 130 миллионов рублей мошенникам, которые должны были заниматься строительством. Звезда написала на них заявление и готовится к суду.

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