Кинули на 130 миллионов рублей: Рудковская подала заявление на обманувших ее строителей

Яна Рудковская является известным музыкальным продюсером. Она не скрывает, что зарабатывает большие деньги. Яна также помогает мужу Евгению Плющенко организовывать ледовые шоу и следить за порядком и организацией всех мероприятий в его академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Но на этот раз она столкнулась с мошенниками. Звезда подала два заявления в полицию.

В первом заявлении Яна попросила принять меры к бизнесмену Гонтарю Денису Сергеевичу, который получил от ее семьи 31,5 миллиона рублей на строительные работы. Она отметила, что свои обязательства он перед ней не выполнил.

«Нам уже какой день обрывают СМИ все телефоны. Хочу предостеречь давать деньги наличные залетным строителям! Выманил наличные деньги (31 млн честно заработанных рублей), после уплаты налогов на доверии на строительство наших объектов, под предлогом, что нужны средства на материалы, а банки плохо работают», — пояснила звезда.

А второе заявление адресовано уже другому лицу. Ему фирма Евгения перевела 99 миллионов рублей в счет оплаты договора генподряда, и который также не выполнил условий договора. Яна отметила, что про второй эпизод расскажет позже, так как уже идут разбирательства.

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