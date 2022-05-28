«В русском кутюре»: Рудковская в шифоновом платье со шлейфом цвета лазури открыла премию RU.TV

Жена Евгения Плющенко выбрала наряд отечественного дизайнера. Она решила сделать акцент на стройных ногах.

Яна Рудковская давно стала одной из самых известных персон в отечественном шоу-бизнесе. Она продюсирует Диму Билана и других популярных исполнителей. Также Яна помогает мужу Евгению Плющенко организовывать ледовые представления.

Супруги уже сколотили целое состояние. Примечательно, что светская львица тратит сотни тысяч рублей на наряды Dior, Chanel, Louis Vuitton. Ее коллекции могут позавидовать модницы со всего света.

Обычно для красных дорожек Яна выбирает лучшие наряды люксовых брендов. 28 мая она появилась на премии RU.TV, где собрались артисты, телеведущие и бизнеследи. На этот раз жена Плющенко отдала предпочтение наряду дизайнера Юлии Янины.

На публике она покрасовалась в струящемся платье лазурного цвета с пышными рукавами и шлейфом. Рудковская подчеркнула стройные ноги. Босоножки со стразами завершили сказочный образ.

«Красиво открыли премию RU.TV в русском кутюре от Yanina couture & Yanina Yulia. Ждем заветные самовары всем врагам на радость», — заявила звезда.

В свои 47 лет Яна может похвастаться точеной фигурой. Она не стесняется носить наряды в романтическом стиле. Поклонники пришли в восторг от образа. «Какое красивое платье», «Какие ноги», «Платье-тюль. Обувь красивая. Но вместе не смотрится», «Туфельки просто бомба», — прокомментировали кадры подписчики.

Также на премии отметились: Полина Гагарина, Максим, Юлия Барановская, Лена Катина, Ольга Серябкина и другие артисты.

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