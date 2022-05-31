«Красотки неземные»: Рудова в черном корсете с глубоким декольте оторвалась на вечеринке с Галич

Актриса в очень смелом образе отметилась на публике. Она повеселилась с подругами.

Наталья Рудова является одной из самых известных актрис. Она снялась в десятках разных кинолент. Зачастую блондинке достаются роли роковых красавиц. Она признавалась, что устала играть любовниц и соблазнительниц.

Но при этом артистка регулярно красуется в мини-бикини и коротких платьях, поэтому режиссера чаще всего обращают внимание на ее внешность.

На днях Рудова уехала в Санкт-Петербург. Она решила отдохнуть и провести время с друзьями. Если первые дни актриса в мини-платье ходила по знаковым местам, то 30 мая она посетила большую вечеринку.

Для такого случая блондинка облачилась в джинсы-трубы и черный корсет с лентами, который утянул ее талию. Наталья блеснула глубоким декольте на камеру.

Звезда отметилась на концерте «Петровские ассамблеи». Там выступили: Нилето, Слава MARLOW и диджей Smash. Актриса повеселилась в компании Иды Галич, которая пришла в алом костюме оверсайз. Они шутили и смеялись за кулисами.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие ее осыпали комплиментами. «Ух, какая», «Ты огонь», «Красотки неземные», «Любуюсь вашими формами», «Какой стильный лучок», «Блондинка, которая сражает наповал», «Ну тут корсет очень сжал ваши формы», «Декольте просто ошеломило», — стали писать подписчики.

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