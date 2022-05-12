«Огонь!»: Рудова в купальнике эффектно вынырнула из бассейна

На днях Наталья Рудова сообщила о том, что съемки в сериале «В активном поиске-2» для нее завершились. Но работы у популярной блондинки еще много. Ее график в этом году расписан буквально по минутам. Недавно 38-летняя актриса признавалась, что ближайший отпуск у нее будет только в канун нового года.

А пока Наталья вспоминает, как отдыхала на курорте в прошлом году. В своей соцсети она поделилась архивным кадром, на котором эффектно вынырнула из бассейна. Рудова надела нюдовый купальник, который буквально слился с ее фигурой.

«Вау! Огонь! Красотка Классная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Рудова отметит свое 39-летие. Актриса не замужем и хранит личную жизнь в секрете.

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