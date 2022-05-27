Словно юбку забыла: Наталья Рудова в крохотном платье с корсетом блеснула фигурой на улице

Актриса проводит отпуск в Санкт-Петербурге. Она предстала на публике в очень соблазнительном луке.

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Она может похвастаться большим количеством ролей. Однако при этом артистка жалуется, что ей достаются однообразные персонажи. Блондинка устала играть роковых красавиц, любовниц и глупышек.

Она мечтает о более серьезной роли. Примечательно, что поклонники часто видят ее в откровенных нарядах и бикини. Но звезда заверяет, что через-чур женственные образы ей не нравятся.

На днях Рудова отправилась в путешествие. Она решила провести время в Санкт-Петербурге. Накануне актрисы вышла на променад в летнем платье с завязками. Она не скрыла свое пышное декольте.

А вот 26 мая блондинка отправилась в Петергоф. По улице она щеголяла в белом мини-платье с открытыми плечами. Наряд дополнили корсет и сапоги в тон. Наталья подчеркнула свою точеную фигуру. При этом она едва прикрыла бедра.

«Миледи въехала во Дворец! Ну и кто сказал что мне не идут исторические роли!» — заявила звезда.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Рудова. Многие отметили, что подобные образы ей очень идут. «Ой, какая», «Красота в красоте», «Клевая Миледи», «Принцесса Натали», «Наташа, очень идут такие образы», «Ох, какая женщина», «Да, ну ты бомба, честно говоря», «Юбку забыла», «Дорого, красиво», «Ну очень соблазнительно», «Блондиночка на миллион», — прокомментировали пост подписчик.

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