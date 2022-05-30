«Королевские места»: Нетребко в стильном костюме с цветочным принтом отметилась в Лозанне

Оперная дива устроила посиделки с мужем и друзьями во дворе особняка с видом на горы.

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями и родными. Каждый год певица навещает родных в Краснодаре. Но сама она живет в Вене, а также имеет квартиру в Нью-Йорке.

Обычно артистка большую часть времени проводит на гастролях. Она не скрывает, что этой весной сделала вынужденный перерыв, так как с ней перестали сотрудничать некоторые театры.

больше по теме Нетребко в льняном комбинезоне неонового цвета с сумкой Bottega предстала в Швейцарии Оперная дива проводит время в городе Базель.

Но Анна заверила, что вернется на сцену. Это случилось на днях и с большим триумфом. Оперная дива дала концерты в Париже и Милане, собрав полные залы зрителей.

Публика искупала ее в овациях и комплиментах. Теперь артистка проводит время в Швейцарии с мужем Юсифом ЭЙвазовым. Она уже посетила город Базель, где щегольнула в ярком комбинезоне.

А вот потом Нетребко оказалась в особняке в Лозанне. Она завтракала с видом на озером и горы. Также певица устроила посиделки с друзьями на лужайке.

Она покрасовалась в небесно-голубом костюме с цветочным принтом. Брюки клеш визуально вытянули силуэт и сделали ее стройнее. Артистка выбрала остроносые лодочки цвета чайной розы для завершения аутфита.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Прелесть», «Как вам идет», «Выглядите бесподобно», «Какие пейазажи, завораживающее зрелище», «У вас сотни нарядов! Одно любование», «Как всегда, образ в самую точку», — стали писать подписчики.

«Королевские места достойные Королей и королев», — написал Филипп Киркоров.

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